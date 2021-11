Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Werder-Coach Anfang

Zuvor hatten Radio Bremen und die «Bild» darüber berichtet. Hintergrund ist eine Strafanzeige des Gesundheitsamts Bremen gegen Anfang. Der 47-Jährige steht im Verdacht, ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft prüft daraufhin automatisch den Sachverhalt.

Anfang hatte die Anschuldigungen bereits am Vortag in einer Pressemitteilung des Vereins zurückgewiesen. «Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen», hatte Anfang erklärt. «Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat. Ich hoffe sehr, dass sich das Thema schnell aufklärt.»

Die Ermittlungen gegen Anfang platzen mitten in die Vorbereitung der Bremer auf das Heimspiel gegen den FC Schalke 04. Das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga findet am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) im Bremer Weserstadion statt.