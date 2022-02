Altmaier verpasst Halbfinale beim Turnier in Indien

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Pune den Einzug ins Halbfinale klar verpasst.

Hat beim ATP-Turnier in Pune den Einzug ins Halbfinale verpasst: Daniel Altmaier.

Der 23-Jährige aus Kempen musste sich im Viertelfinale dem Portugiesen Joao Sousa deutlich mit 2:6, 3:6 geschlagen geben. Die Partie dauerte lediglich 72 Minuten. Altmaier, der von Teamchef Michael Kohlmann erstmals für das Davis-Cup-Team für die Erstrunden-Partie in Brasilien (4./5. März) nominiert wurde, konnte nicht an seine guten Leistungen aus den bisherigen Spielen in Indien anknüpfen.