Australien-Open-Gewinner schlägt in Halle auf

Der Australier Nick Kyrgios, der bei den Australien Open in diesem Jahr im Doppel mit Landsmann Thanasi Kokkinakis den Titel gewonnen hat, schlägt erstmals bei den Terra Wortmann Open in Halle auf. Das Tennisturnier geht vom 11. bis 19. Juni über die Bühne.

Auf dem Weg zum Finale hatten Kyrgios/Kokkinakis unter anderem die im Doppel topgesetzten Kroaten Mate Pavic und Nikola Mektic besieht, im Einzel unterlag der 26-Jährige - derzeit auf Platz 74 - in der zweiten Runde dem aktuellen Weltranglisten-Zweiten Daniil Medvedev, konnte dabei aber trotz Verletzung einen Satz für sich entscheiden.

„Mit Nick Kyrgios haben wir einen Spieler für die Terra Wortmann Open gewinnen können, der jederzeit in der Lage ist, die Top-Spieler zu schlagen, auch wenn er selbst gerade nicht unter den Top 50 der Weltrangliste notiert ist“, sagt Turnierdirektor Ralf Weber. Dass Kyrgios keine Angst vor großen Namen hat, zeigt die Statistik: Gegen jeden der „Big 3“ (Federer, Nadal, Djokovic) siegte Kyrgios im ersten Aufeinandertreffen. John McEnroe, siebenfacher Grand Slam-Gewinner und beim Laver Cup Kapitän von Kyrgios im „Team World“, bescheinigte dem „Enfant Terrible“ jüngst sogar, „das größte Talent der letzten zehn Jahre“ zu sein.

Neben seiner Aufschlagstärke und seiner teils unorthodoxen Spielweise ist auch Kyrgios‘ Qualität auf Rasen – er erreichte bereits als 19-Jähriger das Viertelfinale von Wimbledon – ein Grund, ihn bei den 29. Terra Wortmann Open zum Kreis der Titelanwärter zu zählen. Der Australier betont: „Auch wenn ich selber noch nicht in Halle gespielt habe, habe ich oft von der guten Stimmung dort gehört und freue mich sehr, diese erstmals selbst vor Ort zu erleben. Dass jetzt auch wieder Publikum dabei ist, macht es noch besser.“

Neben Kyrgios erwartet Turnierchef Weber den Polen Hubert Hurkacz. Nach Daniil Medvedev (ATP 2), Olympiasieger Alexander Zverev (Deutschland/ATP 4), Supertalent Felix Auger-Aliassime (Kanada/ATP 10) und Shooting-Star Jannik Sinner (Italien/ATP 12) ist der 25-jährige Pole (ATP 11) bereits der fünfte Spieler unter den Top zwölf der ATP Tour, der sich an das Haller Turnier bindet.

Weitere Zusage: Hubert Hurkacz aus Polen spielt in Halle um den Siegerpokal. Foto: Mathias Schulz

Hurkacz meldete sich vor einem Jahr mit dem Gewinn des Masters-Turniers von Miami auf der großen Tennisbühne an. Ende 2021 gelang ihm erstmalig der Sprung auf Position neun der Weltrangliste und er qualifizierte sich für das Saisonfinale in Turin. Positive Erinnerungen an Halle verbindet er besonders mit dem Doppelbewerb im vergangenen Jahr: An der Seite von Felix Auger-Aliassime (Kanada) erreichte Hurkacz das Finale, unterlag aber Kevin Krawietz und Horia Tecau.