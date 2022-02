Daniel Altmaier beim Turnier in Pune im Viertelfinale

Der 23-Jährige aus Kempen setzte sich am Mittwoch gegen Radu Albot aus Moldau mit 3:6, 6:4, 6:4 durch. Altmaier benötigte 2:11 Stunden für seinen Erfolg und trifft nun auf den Portugiesen Joao Sousa.

Bei den Australian Open in Melbourne war Altmaier zuletzt in der ersten Runde gegen Olympiasieger Alexander Zverev ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins ist diese Woche beim Turnier in Montpellier am Start.