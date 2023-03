Daniil Medwedew gewinnt auch in Dubai

Medwedew, der im Halbfinale den 22-maligen Grand-Slam-Turniergewinner Novak Djokovic aus Serbien aus dem Wettbewerb geworfen hatte, gewann damit sein 14. Match in Serie.

Rubljow hatte in der Runde zuvor Olympiasieger Alexander Zverev besiegt. Danach kritisierte er den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. «Es ist verrückt, dass so viele ganz normale Bürger leiden und sterben. Man kann nicht so tun, als ob nichts passiert, denn es ist schrecklich», sagte er: «Ich hoffe nur, dass es bald in jedem Land Frieden herrscht. Es spielt keine Rolle, wo. Ich hoffe, dass es in unseren Ländern Frieden geben wird.»