Davis-Cup-Zwischenrunde: Verletzter Zverev mit Jubel begrüßt

Der erneut am rechten Fuß verletzte Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat den Start des deutschen Teams bei der Gruppenphase des Davis Cups gegen Frankreich wie versprochen als Zuschauer verfolgt.

Als Zverev im Trainingsanzug das Stadion am Rothenbaum in seiner Heimatstadt Hamburg betrat, gab es vereinzelten Jubel bei der nur mäßig besuchten Veranstaltung. Der 25-Jährige schrieb noch Autogramme und ließ sich mit Fans fotografieren.Jan-Lennard Struff - derzeit nur noch 132. der Weltrangliste - startete für das deutsche Team dann im Duell mit Frankreich (DAZN und ServusTV) gegen Benjamin Bonzi, die Nummer 53 der Welt. Nach der Verkündung von Zverevs Aus bei der Zwischenrunde am Montag hatte der Weltranglisten-Fünfte angekündigt, er werde das Team von der Bank aus anfeuern: «Ich werde Cheerleader sein im besten Sinne.»