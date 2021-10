DTB-Auswahl mit Kerber und Petkovic bei Billie Jean King Cup

Mit Angelique Kerber tritt die deutsche Tennis-Auswahl bei der Premiere des Finalturniers im Billie Jean King Cup an.

Neben der dreimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin (33 Jahre) nominierte Teamchef Rainer Schüttler noch Andrea Petkovic (34), Anna-Lena Friedsam (27) sowie die Talente Jule Niemeier (22) und Nastasja Schunk (18). Verzichten muss Schüttler bei dem Wettbewerb vom 1. bis 6. November in Prag auf die deutsche Nummer zwei Laura Siegemund, die nach ihrer Knie-Operation noch ausfällt.

«Ich bin mir sicher, dass wir in dieser Konstellation gute Chancen haben, auch in einer schweren Gruppe gegen Tschechien und die Schweiz zu bestehen», sagte Schüttler. Der Wettbewerb war vor gut einem Jahr von Fed Cup in Billie Jean King Cup umbenannt worden.

Das Finalturnier wird zunächst mit Gruppenspielen mit je zwei Einzeln und einem Doppel ausgetragen. Die vier Gruppensieger ziehen jeweils ins Halbfinale ein.