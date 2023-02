Erstrunden-Debakel für Jule Niemeier in Mexiko

Findet in dieser Saison noch nicht zu ihrer Form: Jule Niemeier.

Die einseitige Partie dauerte lediglich 51 Minuten. Schon in der Woche zuvor war die 23 Jahre alte Dortmunderin beim Turnier in Merdia gleich zum Auftakt gescheitert. Insgesamt hat Niemeier in diesem Jahr erst zwei Partien auf der WTA-Tour gewonnen.