Kerber vermisst den Nervenkitzel

Bei aller großen Vorfreude auf ihr erstes Kind denkt Angelique Kerber auch bereits an ihre Rückkehr auf den Tennisplatz. Sie sei sehr glücklich und gespannt auf all das, was mit und nach der Geburt ihres Babys vor ihr liege. «Aber ich liebe meinen Sport, die Routine auf der Tour, den Nervenkitzel und die Emotionen bei den Matches», sagte Kerber in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

«Das vermisse ich schon. Deswegen möchte ich auch zurückkommen», sagte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin mit Blick auf ihr fest eingeplantes Comeback. «Ich habe noch Ziele und möchte diese Emotionen wieder auf dem Platz spüren.»

Kerber (34) erwartet im Frühjahr ihr erstes Kind und hat deshalb seit Wimbledon kein Match mehr bestritten. Kurz vor den US Open hatte sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Viele hatten deshalb mit einem Karriereende der früheren Nummer eins der Welt gerechnet. Doch Kerber will auf jeden Fall ihr Comeback geben und hat unter anderem die Olympischen Spiele 2024 in Paris als eines ihrer Ziele ausgegeben.

Wann genau sie wieder auf der Tennis-Tour zu sehen sein wird, ist noch nicht klar. «Für mich steht fest, dass ich erst wieder auf die Tour zurückkehre, wenn ich fit bin und mich bereit fühle. Daher setze ich mich nicht unter Druck, in dem ich ein Datum definiere», sagte Kerber. Extrem lang soll die Pause aber nicht ausfallen. «Klar ist aber auch, dass ich so schnell wie möglich den Wiedereinstieg schaffen möchte», sagte Kerber.

Kein Einsatz als TV-Expertin

Anders als zuletzt beim Damen-Finale der US Open wird Kerber bei den im Januar anstehenden Australian Open nicht als Expertin für den TV-Sender Eurosport aktiv sein. «Bei den US Open kam spontan die Idee auf, als Expertin das Finale zu kommentieren. Das war eine spannende Erfahrung, auch weil ich das Team bei Eurosport gut kenne», sagte Kerber im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

«Aber ab Januar plane ich es etwas ruhiger angehen zu lassen. Die Australian Open werde ich aber natürlich im Fernsehen verfolgen», sagte Kerber. Die Australian Open in Melbourne beginnen am 16. Januar 2023.