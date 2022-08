Letzter Sister Act: Williams-Schwestern spielen Doppel

Wie die Veranstalter des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres bekannt gaben, haben die beiden US-Amerikanerinnen eine Wildcard für einen letzten Sister Act akzeptiert.

Serena Williams hatte kürzlich im Modemagazin «Vogue» ihren Rücktritt angekündigt. Bei den am Montag beginnenden US Open dürfte die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin ihren letzten Auftritt haben. Im Einzel trifft die 40-Jährige in der ersten Runde in der Nacht zum 30. August (1.00 Uhr MESZ) auf Danka Kovinic aus Montenegro.