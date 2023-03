Maria als einzige Deutsche in zweiter Runde in Indian Wells

Von den drei deutschen Tennis-Profis im Hauptfeld hat beim Masters in Indian Wells nur Tatjana Maria den Einzug in die zweite Runde geschafft. Jule Niemeier und Laura Siegemund sind raus.

Tatjana Maria hat als einzige deutsche Tennis-Spielerin beim Masters in Indian Wells die zweite Runde erreicht. Maria gewann ihr Erstrunden-Duell mit Jasmine Paolini aus Italien souverän 7:5, 6:1.

Die 35-Jährige trifft als nächstes auf die an Nummer acht gesetzte Russin Daria Kasatkina. Auf Rang 70 der Weltrangliste ist Maria derzeit die deutsche Nummer eins vor Jule Niemeier, die auch bei dem mit 8,8 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien nicht aus ihrer Ergebniskrise herausfand.

Kampf um jeden Punkt

Gegen Katerina Siniakova aus Tschechien lieferte sich die 23 Jahre alte Dortmunderin harte Kämpfe um jeden Punkt und unterlag 5:7, 4:6. Niemeier steht in der WTA-Rangliste auf Position 72. «Es ist keine Schande, dass ich heute das Match verloren habe, auf keinen Fall. Es ist nicht so, dass ich gegen eine Graupe verloren habe», sagte Niemeier der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist vielleicht die Frage von Überzeugung in entscheidenden Momenten, was auch normal ist, wenn man nicht viel Erfahrung hat oder zuletzt viele Matches verloren hat. Aber sie ist eine Topspielerin, ich dachte, sie ist hier gesetzt.»

Ebenfalls ausgeschieden ist Laura Siegemund. Die Schwäbin hatte sich zunächst in der Qualifikation einen Platz im Hauptfeld gesichert, musste sich dort aber Madison Brengle aus den USA 6:7 (5:7), 4:6 geschlagen geben. Im zweiten Satz lag Siegemund bereits 3:0 in Führung.