Muguruza gewinnt im Endspiel gegen Kontaveit

Die 28 Jahre alte Spanierin gewann bei den WTA Finals in Guadalajara das Endspiel gegen Anett Kontaveit aus Estland 6:3, 7:5. Kontaveit war die am niedrigsten gesetzte Spielerin bei dem ursprünglich in der chinesischen Stadt Shenzhen angesetzten Saisonabschluss, Muguruza war als Nummer vier in die Finals gegangen. Die deutsche Nummer eins Angelique Kerber hatte sich nicht qualifiziert.