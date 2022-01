Nach Djokovic-Ausweisung: Landsmann Kecmanovic siegt

In Abwesenheit des serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic hat dessen Landsmann Miomir Kecmanovic erstmals das Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht.

Der Serbe Miomir Kecmanovic steht in Melbourne im Viertelfinale.

Bei den Australian Open besiegte der 22-Jährige in Melbourne den an Position 25 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego 6:4, 6:7 (8:10), 6:2, 7:5. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale tritt der Weltranglisten-77. gegen den Franzosen Gael Monfils an.

Kecmanovic hatte angekündigt, auch für Djokovic spielen und diesen stolz machen zu wollen. Kecmanovic, der zuvor noch nie über die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers hinausgekommen war, sollte bei den Australian Open ursprünglich in der ersten Runde gegen Djokovic spielen.

«Es ist unglaublich. Vor einer Woche sollte ich gegen die Nummer eins der Welt spielen und hatte kaum eine Chance und nun bin ich unter den letzten 16», sagte der serbische Tennisprofi. Mit Djokovic sei er noch nicht in Kontakt gewesen. «Ich denke, er erholt sich immer noch von allem, und ich wollte ihn wirklich nicht belästigen.»

Djokovic, der 34 Jahre alte Rekordchampion der Australian Open, hatte aus Australien abreisen müssen, weil er mit dem Einspruch gegen die Annullierung seines Visums vor dem Bundesgericht gescheitert war.