Nach Federer, Nadal und Murray: Djokovic spielt Laver Cup

Auch Wimbledon-Sieger Novak Djokovic rückt in das Superstar-Aufgebot des europäischen Tennis-Teams beim Laver Cup im September in London.

Tritt beim Laver Cup an der Seite von Roger Federer (r), Rafael Nadal und Andy Murray gegen eine Weltauswahl an: Novak Djokovic (l).

Der 35 Jahre alte Serbe tritt an der Seite von Roger Federer, Rafael Nadal und Andy Murray im Duell mit einer Weltauswahl an, wie die Veranstalter mitteilten.

«Das ist der einzige Wettbewerb, bei dem du in einem Team mit Jungs zusammenspielst, gegen die du normalerweise antrittst. Mich Rafa, Roger und Andy - drei meiner größten Rivalen - anzuschließen, ist ein wahrlich einzigartiger Moment in unserem Sport», sagte Djokovic, der zuletzt in Wimbledon seinen 21. Grand-Slam-Turniertitel geholt hatte.

Das Quartett holte insgesamt 66 der vergangenen 76 Titel bei den vier größten Turnieren der Welt. Der 40 Jahre alte Schweizer Federer absolvierte sein bislang letztes Match im Juli 2021, er war vergangenen August zum dritten Mal am rechten Knie operiert worden.

Zwei Plätze sind im europäischen Team noch offen. Für die Weltauswahl sind bislang Felix Auger-Aliassime aus Kanada, der Amerikaner Taylor Fritz und Diego Schwartzman aus Argentinien nominiert. Der Laver Cup findet vom 23. bis 25. September in London zum insgesamt fünften Mal statt. Das Team Europa hat bislang alle Auflagen gewonnen. 2024 findet der Laver Cup in Berlin statt.