Niemeier-Coach Kas erwartet «offenes Match» gegen Putinzewa

US Open

New York (dpa)

Tennisspielerin Jule Niemeier fühlt sich bereit für den nächsten Coup bei den US Open. Es mache ihr «extrem Spaß», auf der «großen Bühne gegen große Namen zu spielen», sagte die letzte deutsche Tennis-Hoffnung beim Grand-Slam-Turnier in New York: «Das schüchtert mich nicht ein - und das ist extrem wichtig.»

Von dpa