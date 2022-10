Niemeier verpasst Halbfinale von Cluj-Napoca

Niemeier, die in diesem Jahr bei den Grand-Slam-Turnieren in Wimbledon (Viertelfinale) und bei den US Open (Achtelfinale) ihren internationalen Durchbruch gefeiert hatte, schlug zwar sieben Asse, leistete sich aber genauso viele Doppelfehler. Niemeier war die letzte verbliebene Deutsche in der Einzel-Konkurrenz des Turniers.