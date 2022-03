Otte und Koepfer in Indian Wells ausgeschieden

Dominik Koepfer und Oscar Otte sind in der zweiten Runde beim Masters von Indian Wells ausgeschieden.

Oscar Otte in Aktion.

Koepfer wehrte sich gegen den Russen Andrej Rubljow zwar lange, unterlag am Sonntag aber 5:7, 4:6 und verpasste eine Überraschung gegen die Nummer sieben der Tennis-Weltrangliste. Otte erzwang gegen den an Nummer elf gesetzten Polen Hubert Hurkacz einen dritten Satz und verlor am Ende 3:6, 6:3, 3:6.

Das mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotierte Hartplatz-Turnier zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen auf der ATP-Tour. Olympiasieger Alexander Zverev ist der letzte verbliebene Deutsche im Herren-Feld und trifft am Abend (Ortszeit) in seinem Zweitrunden-Match auf Tommy Paul aus den USA. Philipp Kohlschreiber, Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier waren in der ersten Runde ausgeschieden.