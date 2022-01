Paris: Aussichten auf Start für Djokovic sinken

Die Aussichten des serbischen Tennisstars Novak Djokovic auf eine Teilnahme an den French Open im Mai sind erheblich gesunken.

Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu stellte klar, dass die neuen Einschränkungen für Ungeimpfte in Frankreich auch für Sportstätten gelten. Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Sportlerinnen und Sportler einschließlich französischer und ausländischer Profisportler müssten demnach geimpft oder genesen sein, teilte die Ministerin auf Twitter mit. Das Parlament in Paris hatte den neuen Beschränkungen am Sonntagabend endgültig zugestimmt.

Mit der Regelung soll der aktuell geltende Gesundheitspass, der Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder einen aktuellen negativen Corona-Test gibt, zum Impfpass umgewandelt werden. Ein negativer Test reicht damit bald nicht mehr aus, um Zugang zu zahlreichen Orten zu bekommen. Voraussichtlich greift die Verschärfung von diesem Samstag an.

Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Djokovic wollte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung an den Australian Open teilnehmen, die Behörden hatten ihm aber die Einreise verweigert. Am Montag kehrte er nach Serbien zurück.