Petkovic erreicht Finale in Cluj-Napoca

Andrea Petkovic hat ihr zweites Tennis-Finale in diesem Jahr erreicht.

Nach dem Endspiel-Einzug zuletzt in Hamburg steht die 33 Jahre alte Darmstädterin nun auch im Finale im rumänischen Cluj-Napoca. Dort hat die einstige Top-Ten-Spielerin an diesem Sonntag erneut die Chance auf ihren ersten Turniersieg seit sechseinhalb Jahren. Die Weltranglisten-91. siegte im Halbfinale am Samstag 6:4, 6:2 gegen die Serbin Aleksandra Krunic und trifft nun auf Mayar Sherif. Die Ägypterin ist die Nummer 119 der Welt.

Die Vorschlussrunde hatte Petkovic am Samstag nach kurzem Nachsitzen erreicht. Die an Nummer zwei gesetzte Hessin besiegte Qualifikantin Seone Mendez aus Australien 6:7 (6:8), 6:4, 6:1. Die Partie war am Freitagabend bei einer 5:1-Führung von Petkovic im dritten Satz wegen Dunkelheit abgebrochen worden, so dass im Nachgang ein Spielgewinn zum Weiterkommen genügte. Das Sandplatz-Turnier in Cluj-Napoca ist mit gut 235.000 Dollar dotiert.