Schweizerin Bencic spielt um Tennis-Gold von Tokio

Steht in Tokio im Finale: Belinda Bencic.

In Abwesenheit von Weltstar Roger Federer hat die Schweiz eine olympische Medaille im Tennis sicher. Belinda Bencic zog bei den Sommerspielen in Tokio mit einem 7:6 (7:2), 4:6, 6:3 gegen Jelena Rybakina aus Kasachstan ins Damen-Endspiel ein und spielt am Samstag um die Goldmedaille.

Im Finale trifft die Weltranglisten-Zwölfte auf die Ukrainerin Jelina Switolina oder die Tschechin Marketa Vondrousova. Auch im Doppel kann die 24 Jahre alte Bencic noch eine Medaille gewinnen.

Im Damen-Einzel hat es - wie oft bei den vergangenen Grand-Slam-Turnieren - zahlreiche Überraschungen gegeben. Die Topfavoritinnen Ashleigh Barty aus Australien und Naomi Osaka aus Japan scheiterten unerwartet schnell.

Für die deutschen Außenseiterinnen Laura Siegemund, Mona Barthel und Anna-Lena Friedsam kam ebenfalls früh das Aus. Rio-Silbermedaillengewinnerin Angelique Kerber hatte ebenso verletzungsbedingt auf ihre Teilnahme verzichtet wie 2016-Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico.