Tatjana Maria verliert in Kanada gegen Doppelpartnerin

Die 35-Jährige aus Bad Saulgau verlor das Viertelfinale gegen ihre Doppelpartnerin Diane Parry aus Frankreich nach knapp drei Stunden Spielzeit mit 4:6, 7:6 (8:6) und 6:7 (4:7).

Zuvor hatte Maria gemeinsam mit Parry 6:3, 6:4 gegen Timea Babos/Angela Kulikov (Ungarn/USA) gewonnen und war ins Viertelfinale der Doppelkonkurrenz eingezogen. Bei den am 29. August in New York beginnenden US Open trifft Maria in der ersten Runde auf die Weltranglisten-Dritten Maria Sakkari aus Griechenland.