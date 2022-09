Tennis-Star Federer spielt zum Abschied nur Doppel

Der Schweizer Tennis-Star Roger Federer wird zum Abschluss seiner Karriere beim Laver Cup kein Einzel bestreiten. Dies sei schon vorher klar gewesen, sagte der 41-Jährige im Interview der Schweizer Nachrichtenagentur sda. «Aber mit dem Modus am Laver Cup denke ich, dass ich am Freitagabend das Doppel werde spielen können», erklärte Federer.

Er habe deswegen Teamkapitän Björn Borg gefragt, ob das für ihn okay sei. «Er sagte, es sei bereits ein Traum, mich noch einmal auf dem Tennisplatz zu sehen. Ich werde es versuchen. Ich war eigentlich positiv überrascht von meinem Niveau», sagte der Schweizer, der zuvor mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas trainiert hatte.

Beim Laver Cup, der vom 23. bis 25. September in London zum fünften Mal gespielt wird, tritt ein Team Europa gegen ein Team Welt an. An jedem der drei Turniertage gibt es jeweils drei Einzel und ein Doppel. Für Europa spielen neben Federer und Tsitsipas Rekord-Grand-Slam-Gewinner Rafael Nadal (Spanien), Novak Djokovic (Serbien), Casper Ruud (Norwegen) und der Brite Andy Murray. Das Team Welt besteht aus Felix Auger-Aliassime (Kanada), Diego Schwartzman (Argentinien), Taylor Fritz (USA), Alex de Minaur (Australien), Frances Tiafoe (USA) und Jack Sock (USA).