Tennisprofi Otte erreicht zweite Runde in Miami

Der Weltranglisten-74. aus Köln gewann in Florida am Mittwoch (Ortszeit) 6:3, 6:4 gegen den Qualifikanten Mitchell Krueger aus den USA. In der zweiten Runde trifft Otte auf den französischen Routinier Gael Monfils.

Ebenfalls schon in der zweiten Runde steht nach einem Freilos Olympiasieger Alexander Zverev aus Hamburg. Jan-Lennard Struff bestreitet an diesem Donnerstag sein Erstrundenmatch gegen den Spanier Pedro Martinez, Daniel Altmaier tritt gegen Qualifikant J.J. Wolf aus den USA an. Bei den Damen spielt Angelique Kerber in einem Duell zweier mehrfacher Grand-Slam-Siegerinnen gegen die Japanerin Naomi Osaka.