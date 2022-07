Tennisprofi Topo verliert zum Auftakt in Hamburg

Der 18 Jahre alte Qualifikant aus München unterlag in der ersten Runde dem Slowaken Alex Molcan mit 5:7, 3:6. Topo trat in der Vergangenheit für Serbien an und spielt seit diesem Sommer wieder für Deutschland. Insgesamt stehen beim ATP-Turnier fünf deutsche Spieler im Hauptfeld. Zudem findet gleichzeitig auch ein WTA-Turnier statt - erstmals seit 1978 treten wieder Herren und Damen parallel am Rothenbaum an.