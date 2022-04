US-Open-Siegerin Raducanu trennt sich von Trainer Beltz

Die 19-jährige Britin Emma Raducanu will ein «anderes Trainingsmodell» versuchen.

Sie wolle es mit einem anderen Trainingsmodell versuchen und hoffe auf die vorübergehende Unterstützung durch den britischen Tennisverband LTA, teilte die 19 Jahre alte Britin in einem Statement mit.

Raducanu dankte Beltz für dessen Training, Professionalität und sein Engagement. «Er hat ein riesiges Herz», sagte die in Toronto geborene Weltranglisten-Elfte. Raducanu hatte im September sensationell als Qualifikantin in New York triumphiert.

Beltz war lange auch Trainer der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Angelique Kerber. Die deutsche Nummer eins hatte sich nach der vergangenen Saison von ihrem Coach getrennt, der sie in ihrer bisherigen Laufbahn mit Unterbrechungen dreimal betreut hatte.