Zverev gewinnt Auftaktspiel in Rotterdam

Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Rotterdam das Achtelfinale erreicht.

Ist in Rotterdam eine Runde weiter: Alexander Zverev.

Der Olympiasieger gewann sein Auftaktmatch gegen den Südkoreaner Kwon Soon Woo mit 6:4, 7:6 (7:4). Nach 1:40 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball. Der 25-Jährige bekommt es nun mit Tallon Griekspoor aus den Niederlanden zu tun.

«Jeder Sieg ist im Moment wichtig für mich. Es geht darum, Matches zu spielen», sagte Zverev nach der Partie. «Jeder Sieg gegen einen guten Spieler ist gut für mein Selbstvertrauen. Leider gibt es bei mir noch einen Unterschied zwischen den Leistungen im Training und denen im Spiel. Aber das kommt mit der Zeit», sagte der gebürtige Hamburger, der wegen einer schweren Fußverletzung monatelang hatte pausieren müssen.

Zverev erwischte im Rotterdamer Ahoy einen guten Start und nahm seinem Gegner sofort den Aufschlag ab. Zehn Tage nach seiner schwachen Leistung im zweiten Einzel des Davis Cups gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler agierte Zverev bei eigenem Service deutlich verbessert und erlaubte sich zudem im kompletten Spiel keinen Doppelfehler. Nach 41 Minuten nutzte er seinen vierten Satzball.

Allerdings leistete sich die deutsche Nummer eins erneut viele einfache Fehler und machte sich das Leben so selbst unnötig schwer. Weil sich Kwon Soon Woo zudem steigerte, entwickelte sich ein ausgeglichenes Match, im zweiten Satz gab keiner der beiden Spieler seinen Aufschlag ab. Am Ende setzte sich Zverev aber im Tie-Break mit aggressivem Spiel und Nervenstärke durch. Es war erst sein zweiter Sieg auf der ATP Tour nach seiner langen Verletzungspause.