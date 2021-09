Zverev trifft bei US Open auf Amerikaner Sock

Nach seinem eindrucksvollen Zweitrunden-Sieg bei den US Open muss Olympiasieger Alexander Zverev nun Jack Sock aus den USA schlagen, um ins Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers einzuziehen.

Der 28-jährige Amerikaner besiegte Alexander Bublik aus Kasachstan am Donnerstag (Ortszeit) in New York in fünf Sätzen mit 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 6:4, 4:6 und 6:3. Als Nummer 184 der Welt wird Sock gegen den Viertplatzierten Zverev klarer Außenseiter sein. Der Hamburger hatte seinen Zweitrundengegner Albert Ramos-Vinolas mit einem eindrucksvollen 6:1, 6:0, 6:3 in Flushing Meadows nach Hause geschickt.