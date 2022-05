Buchmann klettert im Klassement - De Bondt siegt in Treviso

Vor den letzten beiden Bergetappen sowie dem abschließenden Zeitfahren der 105. Auflage liegt der 29-Jährige auf Platz sieben, hat auf Spitzenreiter Richard Carapaz aus Ecuador allerdings einen Rückstand von 7:13 Minuten. Buchmanns australischer Kollege vom Team Bora-hansgrohe, Jai Hindley, liegt als Gesamtzweiter nur drei Sekunden hinter Carapaz.

Die 18. Etappe gewann Dries de Bondt. Der Belgier setzte sich im Sprint einer vierköpfigen Fluchtgruppe nach 156 Kilometern in Treviso vor dem Italiener Edoardo Affini und Magnus Cort aus Dänemark durch. Almeida hatte am Morgen das Rennen aufgeben müssen, nachdem der 23-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Das bestätigte sein Team UAE. Der Portugiese lag zu dem Zeitpunkt auf Platz vier der Gesamtwertung, aufgrund seiner Zeitfahrqualitäten galt er als ernsthafter Kandidat für das Podium.

Am Mittwoch hatte Buchmann auf der schweren Bergetappe nach Lavarone gut zweieinhalb Minuten auf Carapaz und Co. verloren. Angesichts von über sechs Minuten Rückstand auf den Dritten Mikel Landa aus Spanien ist ein Platz auf dem Podium kaum noch zu erreichen. Am Freitag steht in Santuario di Castelmonte die vorletzte Bergankunft an, bei der es in der Gesamtwertung zu weiteren Verschiebungen kommen könnte.