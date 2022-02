Djokovic hat Start in Indian Wells nicht komplett abgehakt

Der ungeimpfte Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat seine Hoffnung auf eine Teilnahme am Masters-Tennisevent in Indian Wells noch nicht aufgegeben.

Novak Djokovic will gerne in Indian Wells starten.

«Stand heute kann ich nicht spielen. Aber lasst uns abwarten, was passiert. Ich meine, vielleicht ändern sich die Dinge in den nächsten paar Wochen», sagte der 34 Jahre alte Serbe nach seinem erfolgreichen Comeback auf der Tennis-Tour in Dubai. Mit 6:3, 6:3 hatte Djokovic sein erstes Match in diesem Jahr gegen den Italiener Lorenzo Musetti gewonnen.

Das Turnier in Indian Wells beginnt am 10. März. In Dubai ist anders als in Indian Wells keine Coronavirus-Impfung notwendig. An den Australian Open im Januar konnte Djokovic als Titelverteidiger und Rekordsieger nicht teilnehmen, weil seine medizinische Ausnahmegenehmigung vom Turnier für die Einreise nicht ausreichte. Ein Bundesgericht hatte ihn einen Tag vor dem Auftakt endgültig ausgewiesen.

«Die meisten Spieler, die ich hier in den letzten Tagen getroffen habe, waren freundlich zu mir», sagte Djokovic in Dubai: «Die Mehrheit hat mich willkommen geheißen und gesagt, es ist nett, mich wieder auf der Tour zu sehen.»