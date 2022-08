Düsseldorf-Pleite in Sandhausen - Fürth nur Remis

Fortuna Düsseldorf hat beim SV Sandhausen die erste Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Durch das 0:1 (0:0) am Freitagabend verpassten die Rheinländer den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze.

Im zweiten Spiel des Abends verpasste die SpVgg Greuther Fürth nach einem enttäuschenden Saisonstart einen Befreiungsschlag. Der Bundesliga-Absteiger musste sich zu Hause im Krisenduell gegen den Karlsruher SC nach Führung mit einem 1:1 (0:0) begnügen.

Sandhausens Janik Bachmann besiegelte mit seinem Siegtreffer kurz nach dem Seitenwechsel (46.) die erst zweite Niederlage der Düsseldorfer Fortuna im 17. Pflichtspiel unter Trainer Daniel Thioune. Nach einer torlosen ersten Halbzeit traf Bachmann nur 45 Sekunden nach der Pause. Die Fortuna rannte in der Schlussphase an, konnte den zweiten Sieg der Sandhäuser aber nicht mehr verhindern.

Vor 9678 Zuschauern sorgte indes in Fürth Ragnar Ache für die Führung (57. Minute) der Franken, Marvin Wanitzek glich per Handelfmeter aus (66.). In der Tabelle stecken beide Teams weiter unten fest.

Nach einer schleppenden Anfangsphase bestimmte die Spielvereinigung lange die Partie. Dabei ließ aber auch Fürth die Torgefahr vermissen. Karlsruhes Offensivkraft Paul Nebel hatte vor der Pause Glück, nach einem harten Einsteigen nicht mit Gelb-Rot vom Platz geschickt zu werden (40.).

In der zweiten Hälfte kam mehr Torgefahr auf. Nach Doppelpass mit Branimir Hrgota traf Ache aus rund 18 Metern zur Führung. Lange hielt diese nicht. Nach Einsatz des Video-Assistenten gab es Handelfmeter für den KSC, zuvor hatte Oussama Haddadi einen Schuss von Wanitzek mit der Hand abgelenkt. Wanitzek verwandelte platziert. Zentimeter fehlten Karlsruhe zum 2:1, weil Jerôme Gondorf bei seiner Torvorlage für Wanitzek im Abseits gestanden hatte. In der Schlussphase war der KSC näher am Sieg.