Hamilton holt erste Türkei-Bestzeit vor Verstappen

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist im Auftakttraining zum Großen Preis der Türkei Bestzeit gefahren. Der englische Mercedes-Pilot verwies am Freitag in 1:24,178 Minuten Max Verstappen auf den zweiten Platz.

Dem niederländischen Red-Bull-Piloten fehlten 0,425 Sekunden auf Hamilton. Dritter nach der ersten einstündigen Einheit in Istanbul wurde Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, der 0,476 Sekunden langsamer als der Führende war.

Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel kam nicht über Platz 13 hinaus, Mick Schumacher im Haas wurde 19. direkt vor seinem Stallrivalen Nikita Masepin.

Hamilton führt die WM-Wertung mit zwei Punkten Vorsprung auf Verstappen an. Der Brite muss nach einem regelwidrigen Motorenwechsel im Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) aber zehn Positionen weiter hinten starten.

Wie die Rennkommissare mitteilten, wurde an Hamiltons Auto der Verbrenner ausgetauscht. Nur drei sind in einer Saison erlaubt. Bei Hamiltons WM-Verfolger Max Verstappen von Red Bull war in Russland vor zwei Wochen regelwidrig der komplette Motor gewechselt worden, er musste deshalb in der Startaufstellung sogar ganz nach hinten. Der Niederländer hat zwei Punkte Rückstand auf den Briten.