Hinze und Friedrich ziehen ins Bahnsprint-Achtelfinale ein

Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich haben bei den Olympischen Spielen das Achtelfinale im Sprint problemlos erreicht.

Hinze gewann am Freitag auf der Bahn in Izu ihre Läufe gegen die Südafrikanerin Charlene du Preez und die Chinesin Bao Shanju. Friedrich, die in der Qualifikation sogar Schnellste war und olympischen Rekord fuhr, setzte sich gegen Migle Marozaite aus Litauen und die Amerikanerin Madalyn Godby durch.

Hinze und Friedrich hatten zum Auftakt Silber im Teamsprint gewonnen, dann aber jeweils im Keirin enttäuscht. Die Königsdisziplin Sprint ist ihre letzte Medaillenchance. In Rio 2016 hatte Kristina Vogel Gold im Sprint geholt.

Brauße/Klein 12. im Madison

Indes belgeten drei Tage nach ihrer herausragenden Goldmedaille im Vierer haben Franziska Brauße und Lisa Klein den zwölften Platz im Zweier-Mannschaftsfahren. Das Duo kam nach 30 Kilometern im Madison-Wettbewerb nach zwei Überrundungen auf 40 Minuspunkte. Gold gewann Großbritannien mit 78 Punkten vor Dänemark (35) und dem Russischen Olympischen Komitee (26).

Brauße und Klein hatten am Dienstag zusammen mit Lisa Brennauer (Durach) und Mieke Kröger (Bielefeld) Gold in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung geholt und dabei den Weltrekord drei Mal verbessert.

Niederländischer Sieg im Männersprint

Mit einem niederländischen Doppelsieg von Harrie Lavreysen und dem zweitplatzierten Jeffrey Hoogland ist in der Königsdisziplin Sprint der Männer zu Ende gegangen. Lavreysen gewann das Finale in drei Läufen gegen Hoogland, mit dem er zusammen schon Gold im Teamsprint gewinnen hatte. Bronze ging an den Briten Jack Carlin. Bester Deutscher war Routinier Maximilian Levy auf dem fünften Platz. Ex-Weltmeister Stefan Bötticher war dagegen früh gescheitert.