Nach Abbruch wegen Nebels: Köln-Partie fortgesetzt

Slovácko (dpa)

Das auf diesen Freitag verlegte Conference-League-Spiel des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln beim tschechischen Club 1. FC Slovácko ist nach dem Abbruch am Donnerstagabend fortgesetzt worden. Beim Stand von 0:0 ging es am Freitag in der achten Spielminute mit einem Einwurf der Kölner weiter.

Von dpa