Rangnick wird Interimstrainer bei Manchester United

Ralf Rangnick wird neuer Trainer beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United. Das gab der Verein aus der Premier League am Montag bekannt.

«Manchester United freut sich sehr, Ralf Rangnick als Interimstrainer bis zum Ende der Saison vorzustellen, vorbehaltlich der Arbeitserlaubnis», teilte Man United auf der Clubseite mit. Rangnick soll die Red Devils bis zum Saisonende trainieren und anschließend für weitere zwei Jahre als Berater im Club arbeiten.

Die Verpflichtung des 63-Jährigen galt seit Tagen als sicher. Zuerst hatte das Online-Magazin «The Athletic» darüber berichtet. Rangnick, der in der Bundesliga unter anderem RB Leipzig, den FC Schalke 04 und Hannover 96 trainierte, arbeitete zuletzt als Sportdirektor bei Lokomotive Moskau. Der russische Erstligist entließ ihn vorzeitig aus seinem Vertrag. Eine Einigung mit Man United war zuvor erzielt worden.

Rangnick tritt im Old Trafford die Nachfolge von Ole Gunnar Solskjaer an. Von dem Norweger hatte sich Man United am Sonntag vor einer Woche nach einer 1:4-Blamage beim Abstiegskandidaten FC Watford getrennt. Dem Vernehmen nach hoffen die Clubverantwortlichen, ab Sommer den ehemaligen Tottenham-Coach Mauricio Pochettino, der derzeit bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, verpflichten zu können.