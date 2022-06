Serena Williams vor Wimbledon-Comeback? - «Sehen uns dort»

Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin schrieb auf Instagram: «SW und SW19. Es ist ein Date. 2022 Wir sehen uns dort. Los geht's». SW19 steht für den Londoner Stadtteil Wimbledon, in dem das Turnier dieses Jahr am 27. Juni beginnt.

Die 40 Jahre alte Williams veröffentlichte dazu das Bild von zwei Beinen in Tennisschuhen auf Rasen. Ob Williams wirklich im Einzel antreten oder beispielsweise die Doppel-Konkurrenz spielen will, ließ sie offen. Sie verwies in ihrem Post auch auf das Rasen-Turnier in Eastbourne in der kommenden Woche. Eventuell kehrt die Amerikanerin auch schon dort auf die Tour zurück.

Rückkehr mit Wildcard möglich

Williams fehlte auf der Meldeliste für Wimbledon, die die Veranstalter vor anderthalb Wochen veröffentlicht hatten. Sie kann allerdings noch eine Wildcard beantragen und so ihre Rückkehr feiern.

Die siebenmalige Wimbledonsiegerin Williams hatte ihr bislang letztes Match vor einem Jahr im All England Club bestritten, als die Amerikanerin in der ersten Runde gegen Alexandra Sasnowitsch aus Belarus verletzt aufgab. Aufgrund ihrer langen Abwesenheit von der Profitour hatte es auch Spekulationen über einen möglicherweise bevorstehenden Rücktritt gegeben. Mit einem weiteren Grand-Slam-Titel würde Serena Williams den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen.