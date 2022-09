Stiller führt deutsche U21 als Kapitän gegen Frankreich an

Der Hoffenheimer Angelo Stiller führt die deutsche U21-Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Frankreich anstelle von Jonathan Burkardt als Kapitän an.

Verletzungsbedingt fällt Jonathan Burkhardt aus. Deshalb führt Angelo Stiller die U21 National-Mannschaft als Kapitän gegen Frankreich an.

Der Mainzer Burkardt fehlt bei den Länderspielen am Freitag gegen Frankreich und am Dienstag in England verletzt.

Für den Härtetest zum Auftakt der EM-Saison setzt DFB-Trainer Antonio Di Salvo unter anderem auf seinen Kölner Offensiv-Allrounder Jan Thielmann, der in dieser Woche leicht erkrankt war. Im Tor kommt der Freiburger Noah Atubolu zu seinem dritten Einsatz für die U21. Nach seinem Tor beim 1:0-Sieg von Borussia Dortmund im Revierderby gegen den FC Schalke läuft wie angekündigt Torschütze Youssoufa Moukoko in der Anfangsformation auf.