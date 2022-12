Tabellenführer Bonn siegt gegen Chemnitz

Die Telekom Baskets Bonn bleiben in der Basketball-Bundesliga das Maß der Dinge. Am zweiten Weihnachtsfeiertag feierte der Tabellenführer gegen die Niners Chemnitz beim 80:73 (39:29) den zehnten Sieg im elften Ligaspiel.

Der überragende T.J Shorts führte die Gastgeber mit 38 Punkten fast im Alleingang zum Erfolg. Für Chemnitz erzielte Marko Filipovity (17) die meisten Punkte.

Die Startphase verlief ausgeglichen, danach zogen die Hausherren von 19:16 (11. Minute) innerhalb von zwei Minuten auf 27:16 davon. Dabei bestrafte der Spitzenreiter die Fehler der Chemnitzer, die sich bis zur Pause zwölf ihrer insgesamt 17 Ballverluste leisteten, gnadenlos.

In der zweiten Halbzeit kämpften sich die Sachsen zurück in die Partie, lagen in der 28. Minute sogar mit 50:49 vorn und konnten bis zum 61:60 (33.) auf einen Erfolg hoffen. Doch mit einem 11:0-Lauf auf 72:60 (36.) entschieden die Bonner die Partie zu ihren Gunsten.