Weiter verletzt: Nadal sagt Start in Indian Wells ab

Das Turnier in US-Bundesstaat Kaliforniern beginnt am 8. März. Auch das anschließende ATP-Masters in Miami (Florida) findet ohne Nadal statt. «Ich bin traurig, dass ich weder in Indian Wells noch in Miami antreten kann», schrieb der 22-malige Grand-Slam-Sieger in den sozialen Medien, «ich werde alle meine US-Fans vermissen, hoffe aber, sie später im Jahr während des Sommers zu sehen.»

I am sad that I won’t be able to compete at Indian Wells nor Miami.

Very sad not to be there. I'll miss all my US fans but I hope to see them later this year during the summer swing. pic.twitter.com/v6dsf1ayTI — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 28, 2023

Der 36-jährige Spanier war im Januar beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne bedingt durch eine Verletzung bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Eine anschließende MRT-Untersuchung hatte eine Schädigung zweiten Grades am Iliopsoas-Muskel, dem wichtigsten Muskel für die Hüftbeugung in der Leiste, seines linken Beines ergeben. Er hatte eine Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen prognostiziert. Nun sei die Zeit für «Sportruhe und entzündungshemmende Physiotherapie» gekommen, schrieb Nadal damals in den sozialen Medien.