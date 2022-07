WM-Debakel geht weiter: Hoffnung auf Diskus-Medaille durch Kristin Pudenz platzt

Im Diskuswerfen gab es endlich mal berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille bei der Leichtathletik-WM in den USA. Und dann? War der Wettkampf für Kristin Pudenz schon nach drei Würfen vorbei.

Leichtathletik-WM in Eugene

Als der Diskus im dritten Versuch im Abfangnetz gelandet und die nächste Enttäuschung für die deutsche Leichtathletik-Auswahl bei der WM nicht mehr zu verhindern war, versteckte Kristin Pudenz sofort das Gesicht mit den Händen.

Vor einem Jahr in Tokio hatte die 29-Jährige Olympia-Silber gewonnen und mit ihrer ersten Medaille bei einem Großereignis die Flaute der gesamten Mannschaft in Japan beendet - dieses Mal war sie davon weit entfernt.

Weiter keine Medaille für deutsches Team

Statt einen Erfolg zu feiern, ging die Suche nach Erklärungen und Entschuldigungen im deutschen Team in Eugene weiter. Denn auch Konstanze Klosterhalfen scheiterte im Vorlauf über 5000 Meter krachend und verfehlte den eingeplanten Einzug ins Finale in der Nacht zum Sonntag. Gesa Krause - je zweimal Europameisterin und WM-Dritte - landete im Finale über 3000 Meter Hindernis nach gesundheitlichen Problemen abgeschlagen auf dem letzten Platz. «Genießen ist schwer, wenn es so scheiße war», sagte sie freimütig.

Pudenz war zurückhaltender. «Da war ein Wort in meinem Kopf, das werde ich jetzt eher nicht wiederholen. Aber man kann sich ja vorstellen, dass ich auf jeden Fall ziemlich enttäuscht war.» Mit Blick auf die WM 2019 ergänzte die Potsdamerin: «In Doha habe ich ja auch meinen schlechtesten Wettkampf der Saison gemacht. Mit Weltmeisterschaften habe ich es ja anscheinend noch nicht so.»

Gerade mal 59,97 Meter schaffte sie in ihren ersten drei Versuchen - zwei landeten im Fangnetz - und scheiterte damit wie die neuntplatzierte Shanice Craft schon daran, als Teil der Top acht noch drei weitere Male in den Ring steigen zu dürfen im Kampf um die Medaillen. Claudine Vita als Fünfte mit 64,24 Metern verbuchte zumindest das erste Top-Acht-Resultat für den Deutschen Leichtathletik-Verband. «Das hätte ich vor der WM definitiv nicht geglaubt, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt das beste Ergebnis haben würde», sagte die 25-Jährige.

Claudine Vita mit Platz fünf zufrieden

Olympiasiegerin Valarie Allman aus den USA und die zweimalige Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin Sandra Perkovic aus Kroatien mit Würfen jenseits der 67-Meter-Marke waren dabei in erwartbaren Sphären unterwegs. Die große Überraschung war die Chinesin Bin Feng, deren 69,12 Meter im ersten Versuch 3,12 Meter mehr waren als beim zuvor besten Wurf ihrer Karriere und locker für WM-Gold reichten. Perkovic (68,45 Meter) und Allman (68,30 Meter) holten Silber und Bronze.

«Die ersten drei haben natürlich Raketen gezündet, da wusste man: Okay, das ist ein bisschen außer Reichweite. Das Optimum wäre Platz vier gewesen, mit Platz fünf kann ich definitiv zufrieden sein», sagte Vita, der in der Qualifikation zuvor der beste Wurf ihrer Saison gelungen war.

Nach der WM ist vor dem EM

Viele andere aus dem deutschen Team blieben dagegen weit von Saison- oder gar persönlichen Bestleistungen entfernt. «Ich kann das langsam auch nicht mehr hören, dass alle sagen, wir haben für München geplant oder es kommt noch die EM in München», schimpfte Craft, die gut drei Wochen vor der Heim-EM mit ihrem neunten Platz «sehr unzufrieden» war. «Das hier sind Weltmeisterschaften, das Zweithöchste, was man als Sportler erreichen kann nach den Olympischen Spielen. Wenn man hier nicht seine Leistung zeigen will, wo sonst?»

Klosterhalfen, die als WM-Dritte von 2019 über 5000 Meter noch so etwas wie eine Hoffnungsträgerin war, scheiterte nach ihrer Corona-Infektion in der Qualifikation für den Finallauf. «Ich hätte einfach gerne gezeigt, dass ich wieder zurück bin. Ich wusste nicht, wie sehr mich die zwei Wochen Corona rausgebracht haben», sagte sie nach Rang 19 unter allen Vorlauf-Starterinnen.

Nicht auszuschließen ist, dass erst Weitsprung-Titelverteidigerin und -Olympiasiegerin Malaika Mihambo am letzten Wettkampftag ganz weit vorn landet. Einzig Speerwerfer Julian Weber und Zehnkämpfer Niklas Kaul werden noch Chancen auf eine Medaille eingeräumt, bei allen anderen Sportlerinnen und Sportlern des DLV wären Top-Fünf-Platzierungen bis zum WM-Ende eine Überraschung.