Bericht: Jokic wieder wertvollster Basketballer der NBA

Jokic von den Denver Nuggets erhält wie nach der Vorsaison seine zweite MVP-Trophäe, wie ESPN berichtete. Der 27-Jährige zählte neben Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks und Joel Embiid (Philadelphia 76ers) zu den Favoriten auf die prestigeträchtige Auszeichnung. Eine offizielle Bestätigung der Liga gab es zunächst nicht, soll aber in dieser Woche folgen.

Es wäre die vierte MVP-Trophäe in Serie, die an Spieler aus Europa ginge. Vor Jokic hatte der Grieche Antetokounmpo zweimal nacheinander die Auszeichnung gewonnen. Mit den Denver Nuggets ist Jokic in den Playoffs bereits ausgeschieden, das Team aus Colorado verlor in Runde eins mit 1:4 gegen die Golden State Warriors. Antetokounmpo und Embiid sind mit ihren Teams noch in den Playoffs vertreten. Der Award bezieht sich nur auf die Leistung in der Regular Season.