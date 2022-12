Bester Basketballer? Nowitzki argumentiert für James

«Ich sage immer, Michael Jordan ist der Größte aller Zeiten, aber wenn James in der ewigen Scoringliste an Kareem Abdul-Jabbar vorbeizieht, gehen mir irgendwie die Argumente für Michael aus», sagte der 44 Jahre alte Nowitzki im Rahmen des Weihnachtsspiels der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers, für die James noch immer aktiv ist. Dallas siegte trotz 38 Zählern von James mit 124:115 (43:54).

«Es ist beeindruckend, dass er in seiner 20. Saison noch so spielen kann. Seine Athletik ist unglaublich, ich freue mich für ihn», sagte Nowitzki über James. In der ewigen Scoringliste der nordamerikanischen Profiliga NBA steht der viermalige Meister James mit 37.758 Punkten auf Rang zwei. Auf Abdul-Jabbar (38.387 Zähler) fehlen aktuell noch 629 Punkte. James könnte die historische Bestmarke noch in dieser Spielzeit knacken.