Bucks schlagen Warriors in NBA deutlich

Gegen die Mannschaft um Giannis Antetokounmpo verloren die Warriors am Donnerstagabend (Ortszeit) 99:118 und lagen zur Halbzeit bereits mit 39 Punkten in Rückstand. Während der Grieche Antetokounmpo mit 30 Punkten, zwölf Rebounds und elf Vorlagen ein Triple Double auflegte, blieben die Warriors-Profis allesamt blass. Bester Werfer für die Gäste war Andrew Wiggins mit 16 Punkten, Steph Curry kam auf zwölf Zähler und Klay Thompson auf elf.

Für die Warriors war es erst die elfte Niederlage der Saison, der Rückstand auf die Phoenix Suns an der Spitze der Western Conference wurde damit nach etwa der Hälfte der Saison etwas größer. Die Bucks dagegen hielten den Anschluss an die Spitze in der Eastern Conference und verkürzten den Rückstand auf die viertplatzierten Brooklyn Nets, weil die unerwartet gegen die Oklahoma City Thunder verloren. Ohne den geschonten Kevin Durant kassierten die Nets ein 109:130 vor eigenem Publikum, vor dem Kyrie Irving wegen seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus nicht auflaufen darf. Von den drei Topstars spielte deswegen nur James Harden, er kam auf 26 Punkte.