Draisaitl-Serie in NHL endet, Oilers siegen trotzdem

Die Edmonton Oilers mit dem deutschen Star Leon Draisaitl sind in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL weiter auf Playoff-Kurs. Obwohl Draisaitl erstmals seit zwölf Spielen wieder ohne eigenes Tor oder eine Vorlage blieb, gewannen die Oilers 3:2 bei den Buffalo Sabres.

Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers in Aktion.

Erfolgsgarant war mit einem Doppelpack einmal mehr Connor McDavid. Der beste Torjäger der Liga erzielte mit seinem zweiten Treffer des Abends das Siegtor in der 44. Minute. McDavid kommt auf inzwischen 54 Saisontore und 124 Scorerpunkte.

Hinter den Seattle Kraken mit dem deutschen Torhüter Philipp Grubauer ist Edmonton Vierter der Pacific Division. Sollte die Playoff-Qualifikation nicht direkt über einen der ersten drei Plätze in der Division gelingen, können die Oilers dies auch über die Wildcard-Wertung schaffen. Dort führen sie die Rangliste der Teams an, die nicht einen der ersten drei Ränge in ihrer Division belegen.

Niederlage für Stützle und die Senators

Die Ottawa Senators mit Stürmer Tim Stützle kassierten dagegen eine herbe 0:5-Niederlage bei den Chicago Blackhawks. Nach zuletzt fünf Siegen war dies ein Rückschlag im Rennen um die Playoff-Teilnahme.

Die San Jose Sharks mit Nico Sturm gewannen nach einer späten Aufholjagd noch 3:2 nach Verlängerung bei den Winnipeg Jets. Trotz des ersten Siegs nach zuletzt fünf Niederlagen sind die Playoff-Plätze für San Jose weit entfernt.