Dramatisches Playoff-Duell: Rams bezwingen Buccaneeers

Der Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers um NFL-Superstar Tom Brady ist in den Playoffs an den Los Angeles Rams gescheitert.

Vor den eigenen Fans kassierten die Bucs am Sonntag (Ortszeit) ein am Ende dramatisches 27:30. Nach zwischenzeitlich 24 Punkten Rückstand hatten die Buccaneers die Partie mit weniger als einer Minute Restspielzeit ausgeglichen, ehe die Rams durch ein verwandeltes Field Goal bei auslaufender Uhr das Football-Spiel doch noch auf ihre Seite zogen.

«Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Wir haben sie mit Fehlern im Angriff zurück ins Spiel kommen lassen. Die Abwehr hat einen tollen Job gemacht», sagte Rams-Quarterback Matthew Stafford dem TV-Sender NBC. «Ich bin froh, dass wir durch sind.»

Während die Rams weiter vom Super Bowl im eigenen Stadion träumen dürfen und dafür zunächst im Conference Final gegen die San Francisco 49ers gewinnen müssen, war die Niederlage womöglich das letzte NFL-Spiel in der Karriere von Brady. Der mit sieben Super-Bowl-Siegen erfolgreichste Quarterback der NFL-Geschichte hatte zuletzt offen gelassen, ob er auch in der kommenden Saison noch Football spielen wird. Er wird im Sommer 45 Jahre.

Die Buccaneers kamen in der Divisional Round erst spät auf Betriebstemperatur und machten das Spiel mit den Punkten zum 20:27 vier Minuten vor dem Ende unerwartet doch noch spannend. Zur Halbzeit hatten die Gastgeber einzig die drei Punkte durch ein Field Goal verbucht und bereits 17 Punkte in Rückstand gelegen. Die starke Verteidigung der Rams ließ Brady kaum Zeit für Würfe - und wenn ein Ball mal bei seinen Mitspielern ankam, ließen die ihn viel zu oft ohne Not fallen. Eine wildes Zeitfenster mit Ballverlusten auf beiden Seiten weckte die Zuschauer in Tampa aber wieder auf und brachte die Buccaneers emotional zurück in die Partie. Für die Sensation reichte es dann aber nicht mehr.