Football-Profi Hamlin nach Herzstillstand zurück im Stadion

Ein vor dem Playoff-Spiel gegen die Cincinnati Bengals von den Bills veröffentlichtes Video zeigt Hamlin auf dem Weg in die Katakomben des Highmark Stadiums.

Welcome home, @HamlinIsland. ❤️💙#CINvsBUF | #BillsMafia pic.twitter.com/OG88gibcVv — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 22, 2023 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

In der Partie gegen die Bengals in der regulären Saison war der 24-Jährige am 2. Januar in Cincinnati auf dem Spielfeld zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Eine Woche später konnte er das Krankenhaus in Cincinnati verlassen, weitere zwei Tage später folgte die Entlassung aus dem Hospital in Buffalo. Zuletzt hatte Hamlin bereits das Teamgelände und seine Kollegen besucht. Ihre Spiele hatte er im Fernsehen verfolgt.