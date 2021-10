Green Bay Packers nehmen Equanimeous St. Brown in Kader auf

Der deutsch-amerikanische Footballprofi Equanimeous St. Brown ist von seinem Club Green Bay Packers in den aktiven Kader für die kommenden Spiele in der nordamerikanischen NFL aufgenommen worden. Dies teilte General Manager Brian Gutekunst am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Der 25 Jahre alte St. Brown, dessen jüngerer Bruder Amon-Ra bei den Detroit Lions spielt, gehörte bislang dem sogenannten Practice Squad (Trainingskader) an. In dieser Saison stand er drei Mal im Aufgebot für Spiele. Er fing dabei einen Pass und verbuchte zwei Tackles. Da der Wide Receiver schon vier Mal in den Kader für Partien aufrückte, wäre er laut Reglement bei einer weiteren Verschiebung in dieser Saison nicht mehr spielberechtigt für die Packers.