Grubauer hilft Kraken bei NHL-Sieg gegen Seiders Red Wings

Der Eishockey-Nationaltorwart kam beim 5:4 nach Verlängerung aufs Eis, nachdem sein Kollege Martin Jones drei von zwölf Schüssen ins Tor gelassen hatte, und parierte dann in seinen mehr als 40 Minuten auf dem Eis elf von zwölf Schüssen. Für die Red Wings war die Niederlage ein Rückschlag bei der Hoffnung auf einen Playoff-Platz, Moritz Seider hatte eine Torvorlage beim 2:3-Anschlusstreffer.

Sieg für Stützle und die Ottawa Senators

Tim Stützle verdarb beim 5:3 der Ottawa Senators unterdessen das Debüt von Patrick Kane für die New York Rangers. Mit seinem 29. Saisontor sorgte der 21-Jährige am Donnerstagabend (Ortszeit) für den Endstand. Kane war von den Chicago Blackhawks zu den Rangers gekommen und hat in seiner Karriere bereits drei Mal den Stanley Cup gewonnen. Er blieb ohne Torbeteiligung und hatte vier Schüsse aufs Tor.

Die Boston Bruins verbuchten ihren neunten Sieg in Serie und ließen den Buffalo Sabres beim 7:1 keine Chance. JJ Peterka war am einzigen Treffer für Buffalo beteiligt und kommt nun auf 13 Vorlagen in dieser Saison. Nach nur 61 Spielen haben die Bruins nun die 100-Punkte-Marke geknackt, kein Team in der Geschichte der National Hockey League war schneller. Den Rekord hatten zuvor die Montreal Canadiens gehalten, die 1976/1977 62 Spiele brauchten und noch den Rekord für die meisten Punkte in einer Saison halten (132).