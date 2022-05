Hartes Foul erzürnt die NBA: Payton II mit Bruch im Ellbogen

Ein hartes Foul von Dillon Brooks hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA für Debatten gesorgt und Titelfavorit Golden State Warriors einen Personalausfall beschert.

Gary Payton II war beim 101:106 seiner Warriors bei den Memphis Grizzlies von Brooks gefoult worden und hart auf den Boden geknallt. Während Brooks für das Einsteigen sofort des Feldes verwiesen wurde, ergab die erste Diagnose bei Payton II - dem Sohn des früheren Starspielers Gary Payton - einen Bruch im linken Ellbogen.

In der Serie im Modus best-of-seven steht es nun 1:1, Payton II droht den Warriors länger zu fehlen. Golden States Cheftrainer Steve Kerr war über das rücksichtslose Einsteigen von Gegenspieler Brooks verärgert. «Ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber es war ein dreckiges Foul. Playoff-Basketball soll hart sein, ja, aber es gibt einen Code», sagte Kerr. Dieser Code besage, dass man nicht die Karriere eines anderen NBA-Spielers mit derartigen Fouls in Gefahr bringe. Brooks habe «den Code gebrochen», klagte Kerr an.