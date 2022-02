Johnson: NFL bietet «besseres Produkt» als Bundesliga

Der Stuttgarter Jakob Johnson spielt bei den New England Patriots in der NFL.

«Wenn es Ihnen auf Dauer Spaß macht, jedes Jahr dabei zuzusehen, wie Bayern München Deutscher Meister wird, bitte schön. Für mich ist das nichts. Ich finde, da bietet die NFL ein deutlich besseres Produkt», sagte der 27-Jährige im Interview mit der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten».

Das System in den USA im American Football ermögliche deutlich mehr Chancengleichheit als in der Bundesliga, sagte der gebürtige Stuttgarter und VfB-Fan Johnson. In der NFL wird der Champion nach der regulären Saison in Playoffs ermittelt. Über die Einführung von K.o.-Spielen wird seit dieser Woche auch in der Bundesliga wieder diskutiert.

Im Super Bowl, dem Finale der NFL, treffen in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr/Pro 7) die Los Angeles Rams auf die Cincinnati Bengals. «Die Bengals sind das beste Beispiel dafür: Wenn du jetzt am Boden liegst, sagt das nichts darüber aus, wie deine Zukunft aussieht. Wenn man als Team an einem Strang zieht, ist eine Cinderella-Story wie in Cincinnati durchaus möglich», sagte Johnson, der auf einen Sieg der Rams tippt. Vor kurzem war bekannt geworden, dass der Football-Profi als Teileigentümer beim Football-Team Stuttgart Surge einsteigt.