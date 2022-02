Jung und gut: NFL-Trainer der Rams und Bengals mit Rekord

Nun ist das Gegenteil der Fall. Der 36 Jahre alte Sean McVay von den Los Angeles Rams und der 38 Jahre alte Zac Taylor von den Cincinnati Bengals sind das jüngste Trainer-Paar, das sich in einem Super Bowl gegenüber stehen wird.

Für McVay ist es nach der Niederlage vor drei Jahren sogar bereits die zweite Super-Bowl-Teilnahme seiner Karriere - in seinem Trainerstab damals: Taylor. McVay hat in der NFL einen so guten Ruf, dass andere Teams reihenweise Leute anstellen, die unter ihm gearbeitet haben. Taylor machte vor kurzem sogar den Witz, dass eine Tasse Kaffee trinken mit McVay ausreichend sei, um in der NFL Cheftrainer zu werden.

Beide können im Super Bowl Geschichte schreiben. Die Bengals haben noch nie gewonnen, Taylor wäre der erste Trainer, der sie zum Titel führt. McVay könnte sogar zum jüngsten Coach werden, der die Vince Lombardy Trophy holt. Jüngster NFL-Trainer ist er schon. Als die Rams ihm 2017 das Kommando gaben, war er gerade mal 30 Jahre alt.